تيك توك تغزو سوق التجارة الإلكترونية في اليابان عبر «تيك توك شوب»...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 11:26 صباحاً - تعتزم منصة "تيك توك" توسيع نطاق أعمالها التجارية بإطلاق "تيك توك شوب" في اليابان خلال الأشهر المقبلة، ضمن خطة طموحة لتعزيز حضورها العالمي خارج الولايات المتحدة، حيث تواجه تحديات تنظيمية متزايدة.

وتستعد المنصة لتوظيف بائعين محليين لدعم عمليات "تيك توك شوب" في اليابان، مما سيمكن المستخدمين من بيع منتجات متنوعة عبر البث المباشر والحصول على عمولات مقابل المبيعات، في خطوة تهدف إلى استغلال شغف السوق الياباني بالتسوق الرقمي.

ومن المقرر أن يتم الإطلاق الرسمي للمنصة في اليابان بحلول يونيو 2025، مع فتح الباب أمام الشركات والأفراد للانضمام كموردين ومؤثرين تجاريين، ويتوقع أن تنافس "تيك توك" بشراسة بفضل نموذجها الفريد الذي يمزج بين الترفيه والتجارة عبر المحتوى المرئي المباشر.

وتسعى المنصة عبر هذه الخطوة إلى تنويع مصادر دخلها بعيدًا عن الإعلانات التقليدية، ويأتي التوسع المرتقب في اليابان بعد نجاحات ملحوظة حققتها "تيك توك شوب" في الأسواق الأوروبية، لاسيما بعد انطلاقتها في فرنسا وألمانيا وإيطاليا في مارس 2025، حيث لاقت إقبالًا واسعًا بفضل قوة البيع عبر البث المباشر.

وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، بلغت قيمة سوق التجارة الإلكترونية في اليابان نحو 150 مليار دولار خلال عام 2024، ما يجعل البلاد واحدة من أكثر الأسواق جذبًا لمشاريع التجارة الرقمية.

وتراهن "تيك توك" على طبيعة المستهلك الياباني الشغوف بالتكنولوجيا والتسوق عبر الإنترنت، ولكن قد يواجه منافسة قوية من بعض المنصات مثل "راكوتين" "أمازون اليابان" و"ميركاري".

ولكن تعتقد منصة "تيك توك" أن تميزها في مجال البث المباشر والتسويق عبر المؤثرين سيمنحها الأفضلية، خاصة مع الجمهور الياباني حيث يضم ملايين الشباب المتفاعلين مع المحتوى الرقمي المبتكر.