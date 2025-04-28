بدايةً من مايو.. هذه الهواتف لن تعمل على واتس آب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 أبريل 2025 11:26 صباحاً - نظرًا للتحديثات التي تقوم بها شركة ميتا في تطوير وتحديث الواتساب، أكدت الشركة على أن هناك هواتف لا يمكن أن يتم الاعتماد عليها بعد الآن، بداية من شهر مايو، حيثُ أن هذه الهواتف لا يعمل لديها التطبيق بعد ذلك.

ومن هذه الهواتف التي لا يمكن الاعتماد عليها بعد الآن ما يلي:

هواتف آيفون إصدار ١٥.١، وهم آيفون ٥ إس، وآيفون ٦، وآيفون ٦ بلس.

هواتف تابعة لسامسونج وهم: نوت ٢، جالاكسي إس ٣، إيس ٣، إس ٤ ميني.

هواتف من ماركة موتوريلا، وهي: موتو چي الجيل الأول، رازر إتش دي، موتو إيه رازر ٢٠١٤.

هواتف إتش تي سي، ومنها: ون إكس، ون إكس بلس، ديزاير ٥٠٠، ديزاير ٦٠١.

هواتف إل جي، ومنها: أوبتيموس چي، نيكساس ٤، جي ٢ ميني، إل ٩٠.

هواتف سوني، ومنها: إكسبيريا زد، إكسبيريا إس بي، إكسبيريا تي، إكسبيريا في.

ولذلك فأمام المستخدمين التالي لكي يتجنبوا هذه المشكلة التي ستحدث لهم بسبب توقف الواتساب، وهذه هي الحلول: