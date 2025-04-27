ثورة وشيكة في عالم شاشات ”أوليد” .. تقنية جديدة تطيل العمر وتحسّن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 12:32 مساءً - ظهور تقنيات جديدة في عالم شاشات "أوليد" على نطاق واسع في عالم الأجهزة القابلة للطيّ، والتليفزيونات، وعالم الهواتف الذكية.

ترتكز التقنية على مبدأ "التحليل الطيفي" الذي كشف للعلماء طريقة جديدة لفهم سلوك الشاشات تحت ظروف الاستخدام اليومية، مما مكنهم من تحسين أداء مكوّنات الشحنات العضوية الباعثة للضوء.

وبفضل هذا الابتكار، ستصبح شاشات "أوليد" أكثر قدرة على توفير الطاقة، أطول عمرًا، وأقل تكلفة، مما يفتح آفاقًا واسعة لاستخدام أجهزة أنحف وأكفأ في المستقبل القريب.