باستخدام الذكاء الاصطناعي.. جوجل تحدث ثورة في تطبيقاتها المكتبية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 12:31 مساءً - كشفت شركة جوجل عن إطلاق عدة تحديثات جديدة للتطبيقات المكتبية الخاصة بها وهي: Gmail و Google Docs، وهذا عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي "جيميناي" للتسهيل من المهام ورفع مستويات الإنتاجية.

تضم التحديثات الجديدة، إمكانية تحويل المستندات إلى ملفات صوتية تشبه البرودكاست، مما تسمح للمستخدمين بالاستماع إلى المحتوى بدلا من قراءته.

كما أضافت جوجل أداة جديدة يطلق عليها "Canvas" التي تساعد في تحسين الكتابة سواء كانت نصوص أو أكواد برمجية.

وأصبح التقويم الآن أكثر ذكاء حيث يمكن لجيميناي اكتشاف المواعيد من رسائل البريد الإلكتروني وإضافتها تلقائيًا إلى التقويم، مع تنبيه المستخدم في حال نسي موعد مهم.

والجدير بالذكر أن هذه المزايا تعزز من استخدام تطبيقات جوجل المكتبية وتحسن من الكفاءة العامة.