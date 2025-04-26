انطلاقة جديدة لـ Forza Horizon 5 على بلايستيشن 5.. مغامرة السباقات المكسيكية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 12:31 مساءً - بعد انتظار دام لوقت طويل، من المتوقع أن يتم طرح لعبة Forza Horizon 5 لكافة عشاق بلايستيشن 5 بداية من يوم 29 أبريل 2025.

والجدير بالذكر أن تلك اللعبة حصلت على إعجاب الملايين من الجماهير والنقاد منذ أن تم إصدارها على مواقع xbox وجهاز الحاسب الشخصي، فهي تعتبر أحد أشهر ألعاب السباقات في التاريخ، وقد تعدى عدد لاعبيها 40 مليون.

تدور أحداث اللعبة في بيئة مكسيكية، وهي أكبر خريطة في السلسلة وأكثرها اختلاف، مما يعزز من تجربة اللاعبين بفضل التضاريس المختلفة مثل الغابات والشواطئ والكثبان الرملية.

وتشتهر لعبة Forza Horizon 5 باختلاف وتنوع الأنشطة والسباقات المتوفرة بها والمغامرات، بجانب اضافة event lab التي تسمح للاعبين بتصميم التحديات الخاصة بهم.

تتميز النسخة الجديدة من اللعبة أنها تدعم اللعب المشترك بين مواقع Xbox Series X/S وPS5 وPC، وهذا يعزز من تجربة اللعب الجماعية.

كما تضم اللعبة إضافيتين Rally Adventure وHot Wheels، حيث من خلالهم سيجد اللاعبين الكثير من الأنشطة المميزة والمثيرة لاكتشافها، وهذا يجعل اللعبة مثالية لكافة عشاق السباقات.