تحديث جديد.. آبل تتحدى المنافسة بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت في آيفون...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 12:31 مساءً - تترقب شركة آبل في الوقت الحالي إطلاق هاتف آيفون 17 في النصف الثاني من العام الحالي، مع تحديث جديد يشمل سعة ذاكرة وصول عشوائي تبلغ 12 جيجابايت.

الجدير بالذكر أن هذا التحديث سيشمل كافة الطرازات، بما في هذا الطراز الأساسي، وهو تغير عما كان متوقع في السابق، كما أن من المتوقع أن تعزز تلك الترقية من قوة أجهزة آبل في التصدي للمنافسة الكبيرة في سوق الهواتف الذكية.

كما أن تلك الزيادة في الرامات ستؤثر بصورة إيجابية على موردي ذاكرة الرامات مثل ميكرون تكنولوجيز sk هاينكس، ويتوقع أن يكون السعر أعلى بمعدل يبلغ 50%.

وقورن بالذاكرة السابقة التي تبلغ 8 جيجابايت، وقد أشار محلل الأسواق أن الميكرون قد تستفيد أكثر بسبب قوة قاعدة شحناتها عند مقارنتها بـ sk هاينكس.