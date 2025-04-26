سوني تفجر مفاجأة.. بلاي ستيشن 6 سيحدث ثورة في عالم الألعاب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 12:31 مساءً - شهدت الأيام السابقة عدة تسريبات مثيرة بخصوص بلاي ستيشن 6، التي تكشف قفزة نوعية في التقنيات والأداء، شركة سوني تقوم بتطوير منصة الألعاب الجديدة التي تجمع بين قوة الرسوم والتكنولوجيا، مما يعد بقيام ثورة كبيرة في عالم الألعاب.

و طبقًا للتسريبات، فإن بلاي ستيشن 6 يعتمد على شريحة معالجة من AMD Zen 5 مع تقنية X3D V-Cache، التي تساعد على توفير أداء قوي عن أي جيل سابق.

كما يدعم الجهاز دقة 8K بمعدل 60 إطاراً في الثانية، و4K بمعدل 120 إطاراً، وتعتمد سوني على استخدام أقراص SSD بسرعة قراءة تصل إلى 14 جيجابايت/ثانية وسعة تخزين 2 تيرابايت.

كما يتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في عام 2027 مع بداية إنتاج عدة نماذج أولية في عام 2025، وقد أشارت الشائعات إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الألعاب من أجل تحسين سلوك الشخصيات الغير قابلة للعب وخلق عالم ديناميكي، بجانب إطلاق إصدارين من الهاتف واحدهما محمول.