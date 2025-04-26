المستقبل بين يديك.. تعرف على تفاصيل سيارة كيا K4 الهاتشباك موديل 2026

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 12:31 مساءً - أعلنت شركة كيا الكورية في مشاركتها بمعرض نيويورك الدولي للسيارات 2025 عن سيارة جديدة Kia K4 هاتشباك من موديل 2026، والتي حملت نفس منظومة الدفع في نسخة السيدان من السيارة، كما تأتي بمحركين هم:

محرك 2.0 لتر تنفس طبيعي بقوة 147 حصان وناقل حركة CVT.

محرك 1.6 لتر تيربو بقوة 190 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

والجدير بالذكر أن الفئتان GT-Line GT-Line Turbo بهما نظام تعليق رياضي وعجلات تبلغ 18 بوصة.

يتميز التصميم الخارجي للسيارة بخطوط انسيابية مع سقف عائم، ومقابض مدمجة خلفية، مع سعة تخزين تقدر بحوالي 622 لتر، أما بالنسبة للمقصورة الداخلية، فهي مزودة بشاشتين من قياس 12.3 بوصة، مع نظام متقدم لمساعدة السائق.

أعلنت شركة كيا عن فوز سيارتها الكهربائية ev3 بلقب أفضل سيارة في العالم، والتي تتميز بمدى قيادة يبلغ 605 كيلو متر وشحن سريع من 10% إلى 80% خلال نصف ساعة فقط.