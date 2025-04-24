سوق الصيري.. سعر سيارة شيري تيجو ٨ في السوق المصري موديل 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 05:28 مساءً - تم إعلان الأسعار لسيارة شيري تيجو ٨ موديل ٢٠٢٥ في السوق المصري من قبل الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيري.

تندرج السيارة من ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيثُ تتوفر شيري تيجو ٨ بثلاثة مستويات من التجهيزات.

أما بالنسبة للأسعار، فيبدأ سعر الفئة الأولى من ١.٢٥ مليون جنيه، أما بالنسبة للفئة الثانية بسعر ١.١٨ مليون جنيه، بينما الفئة الثالثة تباع بسعر ١.٣٠٥ مليون جنيه.

تتمتع السيارة بمحرك تيربو يصل سعته إلى ١٥٠٠ سي سي ينتج، وذلك بقوة ١٤٥ حصان، بالإضافة إلى وجود عزم دوران ٢١٠ نيوتن متر.

جدير بالذكر أن استهلاك السيارة للوقود منخفضًا، حيث تحتاج إلى ٧.٤ لتر لكل ١٠٠ كم، كما أن السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من ٦ سرعات.

أما بالنسبة للأنظمة الأمنية، فقد تم تزويدها بمواصفات متقدمة تشمل الوسائد الهوائية ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل، بالإضافة إلى أنظمة فرامل مانعة للانزلاق ونظام مراقبة ضغط الإطارات وغيرها من المزايا التي تعزز من الأمان.

تحتوي السيارة على مكيف هواء، مصابيح هالوجين قابلة للتعديل، وشاشة عدادات ٧ بوصات، كما تشمل عجلة قيادة مغطاة بالجلد، ومزايا إضافية لراحة السائق والركاب.