لأصحاب الآيفون.. واتساب يتخلى عن ملايين الأجهزة القديمة وميزة جديدة تثير الجدل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 03:35 مساءً - قررت منصة المراسلات الفورية واتساب وقف تشغيل خدمتها على ثلاثة طرازات من هواتف آيفون اعتبارًا من الخامس من مايو المقبل، ما يعني أن عددًا كبيرًا من المستخدمين الذين لا يزالون يعتمدون على هذه الإصدارات سيُحرمون من استخدام التطبيق ما لم يحدثوا نظام التشغيل إلى إصدار أحدث.

وتشمل هذه الخطوة هواتف iPhone 5s وiPhone 6 وiPhone 6 Plus، إذ لن يتمكن أصحاب هذه الأجهزة من إرسال أو استقبال الرسائل من خلال واتساب بعد التاريخ المعلن، إلا في حال تحديث أجهزتهم إلى إصدار iOS 15.1 أو ما هو أعلى، وهو ما اعتبره البعض تحديًا أمام من لا يستطيع الترقية أو يفضل استخدام النماذج القديمة.

ووفقًا لما ذكره أحد ممثلي الشركة، فإن هذه القرارات تُتخذ بعد مراجعات منتظمة تشمل تقييم الأجهزة التي لم تعد تحصل على حماية أمنية كافية أو لا تتوافق مع الخصائص المطورة للتطبيق، وأكد أن نسبة مستخدمي هذه الطرازات تظل منخفضة مقارنة بالحجم العام للمستخدمين، غير أن ذلك لم يمنع من بروز حالة من الاستياء بين من يفضلون الاستمرار في استخدام هواتفهم القديمة.

من المعروف أن شركة آبل أوقفت منذ سنوات توفير أي خدمات دعم أو تحديثات تقنية لهذه النماذج، ما يعني أنها لم تعد مؤهلة للحصول على أي صيانة رسمية أو ترقيات برمجية، وهو ما يضيف مزيدًا من التحديات أمام مستخدميها الذين يواجهون الآن توقف تطبيق واتساب أيضًا.

ويمكن لأي مستخدم التأكد مما إذا كان جهازه ما زال متوافقًا مع واتساب من خلال الذهاب إلى "الإعدادات"، ثم اختيار "عام"، وبعد ذلك "حول"، حيث يظهر رقم النظام الحالي، وفي حال كان الرقم أقل من 15.1، فالأمر يتطلب التوجه إلى خيار "تحديث البرنامج" وتثبيت النسخة الجديدة، كما يُنصح بتفعيل التحديثات التلقائية لتفادي حدوث توقف مفاجئ مستقبلًا.

على جانب آخر، أثار تحديث حديث داخل التطبيق ردود فعل غاضبة من جانب المستخدمين بعد أن ظهرت دائرة زرقاء صغيرة في الزاوية اليمنى السفلى من واجهة المحادثات، حيث تشير هذه الأيقونة إلى ميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تُعرف باسم Meta AI، وتقدم إجابات فورية ومساعدة على صياغة الأفكار والمحتوى.

ورغم أن الشركة تعتبر هذه الإضافة خطوة نحو تطوير تجربة المستخدم، إلا أن كثيرين عبّروا عن امتعاضهم من ظهور هذه الأيقونة دون إشعار مسبق، خاصة أنها تأخذ مساحة من الشاشة وتضيف عناصر غير معتادة إلى تصميم التطبيق، ما فتح باب الجدل بشأن مستقبل هذه الميزة ومدى تقبّل المستخدمين لها.