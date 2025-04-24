سقف مفتوح وقلب مغامر... سيارة Z4 2024 تتحدى كل التوقعات بمواصفاتها الخيالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 11:28 صباحاً - سيارة بي ام دبليو 2024 Z4 تعد خيار مميز ومثالي لكل عشاق السيارات المكشوفة من الباحثين عن تجربة قيادة مميزة، وتمزج بين الرياضة والأناقة والراحة، كما تتسم تلك الرودستر بتصميم خارجي مميز وجرئ يعكس الطابع الديناميكي.

تمتلك السيارة هيكل إنسيابي واضحة مع شبكة BMW التقليدية، مع مصابيح LED حادة تساعد على تعزيز حضورها على الطريق، كما يمنحها غطاء المحرك الطويل مع الخطوط الجانبية المنحوتة مع السقف القماشي القابل للفتح طابع فخم وعصري.

أما من حيث الأداء، وتوفر السيارة محركات تيربو بسعة 2.0، 3.0 لتر، وتبلغ قوة الإصدار الأعلى M40I إلى 382 حصان، مما يعطيها تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر/الساعة خلال 4 ثواني فقط، كما يعمل نظام الدفع الخلفي بالتناغم مع ناقل حركة أوتوماتيكي رياضي لتوفير تجربة قيادة مليئة بالحيوية.

كما يساهم نظام التعليق المضبوط بدقة في تحقيق التوازن ما بين الثبات والراحة، مما يساعد في أن تكون السيارة ملائمة للقيادة اليومية على الطرق المتعرجة والتقليدية على حد سواء.

من داخل السيارة، تتميز مقصورتها بتصميمها الأنيق المصنوع من مواد عالية الجودة مثل الكروم والجلد، بجانب شاشة وسطية كبيرة تعمل بنظام IDRIVE المتطور، كما تدعم تطبيقات مثل آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

بالإضافة إلى عناصر الأمان التي لا تغيب عن سيارة Z4، حيث تأتي السيارة مزودة بأنظمة حماية حديثة تشمل مراقبة النقطة العمياء، والتنبيه من الاصطدام الأمامي، بجانب مثبت السرعة التفاعلي الذي يعزز من مستويات الاطمئنان والأمان أثناء القيادة.

إجماليًا تعتبر سيارة بي ام دبليو 2024 Z4 من السيارات التي تمنح قائدها تجربة مميزة وفريدة من نوعها تمزج بين الأداء المميز، والتصميم الراقي، مع التقنيات المتطورة مما يساعد في أن تكون كل رحلة بمثابة مغامرة لا يمكن نسيانها.