هل يندمج متصفح كروم مع أوبن إيه آي؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 10:28 صباحاً - استعدت OpenAI لشراء "متصفح كروم" وذلك عندما تُقرر المحكمة الفيدرالية فصله عن شركته الأصلية، وذلك بسبب النزاع القضائي الذي يكون ضد "شركة جوجل".

حيث شَهِد "نيك تورلي" رئيس "شات جي بي تي" في المحكمة، وأكد أن في المستقبل القريب سوف يمنح تجربة غير مشهودة من قبل في عالم الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال دمج "متصفح كروم" مع "أوبن إيه آي".

وتكون هذه الجلسة ضمن مُحاكمة من وزارة العدل الأميركية حول مستقبل "جوجل" وفي انتظار مصادرة القرار النهائي وذلك في شهر أغسطس المُقبل.

ومن بين السيناريوهات المطروحة : إجبار "جوجل" على بيع "كروم" أو مشاركة بيانات البحث مع المنافسين.

"تورلي" أوضح أن التوسع في عالم الهواتف الذكية ما يزال يمثل تحدياً أمام "أوبن إيه آي" رغم نجاحها مع أجهزة "أبل" حيث لم تحقق تقدماً يُذكر مع الشركات المصنعة لأجهزة أندرويد بسبب الهيمنة المالية والتقنية لجوجل.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه "جوجل" لحماية مكانتها، مدافعة عن أن تفكيك أجزائها سيضر بالمستخدمين ويؤثر على الابتكار الأميركي في مجال التكنولوجيا.

فهل نحن على أعتاب تفكيك أحد أعمدة الإنترنت الحديثة لأول مرة منذ تفكيك "AT&T"؟

الأيام القادمة ستكشف عن قرار قد يُعيد تشكيل مشهد الإنترنت العالمي.