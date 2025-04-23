تكنولوجيا المستقبل بين يديك.. افتتاح متجر HONOR الجديد في الرياض

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 07:28 مساءً - كشفت شركة HONOR عن افتتاح أحدث متجر وأول متجر لتجربة العملاء لها في سوليتير مول بالعاصمة الرياض، والذي يعتبر هو المتجر السادس لها في السعودية.

يهدف هذا المتجر لتوفير تجربة فاخرة لجميع عملائها من خلال عرض عدد من السلع الخاصة بالشركة المبدعة مثل هاتف HONOR Magic V3 القابل للطي، و هاتف HONOR Magic 7 Pro.

تضمن الحفل الخاص بالافتتاح الذي تم إقامته في 24 من شهر أبريل 2025 عدد من الفعاليات الحية والكثير من الهدايا الحصرية، بجانب خصم 15% على كافة السلع حتى يوم 30 أبريل.

الجدير بالذكر أن شركة HONOR تواصل التزامها لتوسيع تواجدها وانتشارها في السعودية، بما يتلاءم مع رؤية السعودية الرقمية 2030.