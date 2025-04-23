بعد تخلفها على شات چي بي تي ... العمل على تطوير siri...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 06:31 مساءً - تعتبر siri من أقدم المساعدات الصوتية التي كانت مبهرة ومتفوقة على كل النظم التكنولوجية الحديثة، إلا أنها في الفترة الأخيرة باتت تُعاني من التخلف في ظل وجود برامج صناعية أخرى متطورة عنها.

يعتبر chat gpt من أقوى المساعدات الصوتية التي تتواجد على الساحة الآن، وكل الهواتف باتت تستعمله، حتى أجهزة الأيفون، وتم الاستغناء عن سيري.

في مبادرة من شركة أبل هي الأولى من نوعها من أجل تطوير المساعد الصوتي الخاص بها، خاصة بعد وجود خلافات داخلية في كيفية تطويرها.

تم الإعلان عن كون المهندس مايك روكويل هو الذي سيقوم بتطوير سيري لتعود وتصبح في المنافسة من جديد.