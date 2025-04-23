مناهج الذكاء الاصطناعي تدخل الفصول.. والتعليم المصري يخلع عباءة الماضي!

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 03:32 مساءً - قامت الحكومة المصرية باستعراض جهودها لتطوير المنظومة التعليمية عن طريق مناهج حديثة و تخصصات تكنولوجية تواكب سوق العمل في المستقبل وهذا ضمن رؤية مصر 2030.

وكانت الخطة قامت بالتركيز على مدارس مثل ابدأ أو مدارس المتفوقين أو وي التي تقوم بتطبيق نظام متكامل يقوم بالجمع بين التدريب النظري والعملي، وتشمل التخصصات: الرقمنة، والرياضيات، والفيزياء، الذكاء الاصطناعي.

أشاد الطلاب بالمقررات الجديدة التي تقوم بتنمية الابتكار والتفكير النقدي، وأكد مدراء المدارس أن النظام الجديد يساعد في تهيئة الطلبة لسوق العمل عن طريق التدريب الميداني والتطبيقات العملية في المعامل.