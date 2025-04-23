مقابل صورة كرتونية.. القراصنة يحصلون على حياتك ”احذر من الذكاء الاصطناعي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 12:35 مساءً - قامت شركة كاسبرسكي للأمن السيبراني بتوجيه تحذير من خطر استخدام التطبيقات التي تقوم بتحويل الصور الشخصية إلى صور كارتون أو دمى رقمية، وهذا بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وقد أكدت أن تلك الظاهرة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تشكل باب خلفي من أجل الهجمات الإلكترونية مثل الاحتيال وسرقة الهوية والتصيد.

أشارت شركة كاسبرسكي إلى أن مشاركة المستخدمين للمعلومات الحساسة مثل الأسماء والهويات وأفراد العائلة قد تسمح للمخترق بالوصول إلى المعلومات، على الرغم من أن الكثير منهم يقومون باتباع ممارسات وقائية مثل التخفي وتغطية الكاميرات.

وأضاف براندون مولر، خبير الأمن في الشركة، أن الترفيه لا يجب أن يطغى على الحذر، موضحًا أن الوعي الرقمي والتوازن بين الأمان والمتعة هو الحل الأمثل للاستفادة من التكنولوجيا دون تعريض الخصوصية للخطر.