مستقبل مشرِق في عالم الهواتف الذكية.. مواصفات هاتف TECNO CAMON 40 Pro...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 11:29 صباحاً - بدايةً من 22 أبريل وحتى 28 من الشهر نفسه، تُطلق TECNO مرحلة الحجز المسبق لأحدث هواتفها الذكية CAMON 40 Pro 5G، والذي يعيد صياغة مفهوم الأداء في فئته السعرية هاتف يجمع بين التصميم العصري، الذكاء الاصطناعي المتطور، وتجربة تصوير استثنائية وكل ذلك بسعر منافس ومزايا غير مسبوقة.

لأول مرة، يجتمع في هاتف واحد ثلاث تقنيات ذكاء اصطناعي رائدة ChatGPT، Gemini، وDeepSeek، لتقديم تجربة استخدام ذكية وشخصية عبر واجهة TECNO الموحدة من ترجمة المكالمات الفورية وتلخيصها، إلى تحسين جودة الصوت وعرض المعلومات الذكية على الشاشة – كل ميزة مصممة لتسهيل حياتك اليومية.

الهاتف يأتي مدعومًا بزجاج Gorilla Glass 7i المقاوم للسقوط والخدوش، مما يوفر حماية عالية في أصعب الظروف إلى جانب القدرة على التصوير والشحن تحت الماء، تَعِد TECNO مستخدميها بأداء ثابت يدوم لست سنوات، مع تحديثات أندرويد حتى الإصدار 18.

يضم الهاتف كاميرا خلفية متطورة بدقة 50 ميغابكسل من Sony، مدعومة بمستشعر كبير وتقنيات تثبيت بصري وخوارزميات ذكاء اصطناعي تختار أفضل اللقطات تلقائيًا الكاميرا الأمامية، بدقة 50MP أيضًا، مزوّدة بتقنية تتبع العين لضمان وضوح مثالي في صور السيلفي.

وتكون ذاكرته العشوائية 12 جيجابايت، ومساحة تخزينه الداخلية 256 جيجابايت، وشاشة منحنية AMOLED حجمها 6.78 بوصة وترددها 144 هيرتز ، حيث يقدم الهاتف تجربة سهلة، تدعمها بطارية سِعتها 5200mAh وشحنها سريع نحو 45 واط كل ذلك في تصميم نحيف لا يتعدى وزنه 179 جرامًا.

بسعر يبدأ من 1199 ريالًا سعوديًا، يمكن الحصول على الهاتف مع هدايا تتجاوز قيمتها 950 ريالًا، تشمل ساعة ذكية وضمانات استثنائية ويتوفر الجهاز عبر عدد من المتاجر الكبرى في المملكة، من بينها جرير، اكسترا، نون، ومكتبة زين.