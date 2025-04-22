تكنولوجيا ضد الزهايمر.. اكتشاف جديد يحارب تدهور العقل!

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 05:29 مساءً - قامت بعض الدراسات الجديدة عن استخدام التكنولوجيا التي أظهرت أن يمكن يقلل من خطر الإصابة بالخرف عند كبار السن.

كما أن الباحثين في تكساس قاموا بتحليل بيانات حوالي 411 شخص تعدوا سن 50 عام، وقد وجدوا أن استخدام التكنولوجيا له علاقة بانخفاض خطورة الإصابة بالضعف الإدراكي بمعدل يبلغ 58%.

وقد أوضحت تلك الدراسة أن التفاعل مع التكنولوجيا يقلل من التدهور الإدراكي بمعدل يبلغ ما بين 26% إلى 34%.

الجدير بالذكر أن التكنولوجيا تقوم بتحفيز الدماغ وتساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية، مما يساعد في الحفاظ على الصحة العقلية

التكنولوجيا تحفز الدماغ وتساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية، مما يساعد في الحفاظ على الصحة العقلية.