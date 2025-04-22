الصين تتحرك بثقة و”هواوي” تستعد لإطلاق شريحتها الذكية الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 12:31 مساءً - في خطوة تعكس الإصرار الصيني على ترسيخ استقلالها التقني، تستعد شركة "هواوي تكنولوجيز" لإطلاق شحنات واسعة من شريحتها الحديثة للذكاء الاصطناعي المعروفة باسم "910C"، إلى عدد من العملاء المحليين قريبًا.

وأوضح المصدران أن بعض الشحنات التجريبية قد وصلت بالفعل إلى الجهات المعنية، تمهيدًا لإطلاق التوزيع على نطاق أوسع.

كما تم تضييق الخناق الأمريكي وتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي إلى سوق الصين وأهمها شريحة "H20" من شركة "إنفيديا" التي كانت متاحة في السابق دون قيود، لكنها باتت تتطلب الآن ترخيصًا خاصًا للتصدير، بناءً على تعليمات من الإدارة الأميركية.

وأكد أحد المصادر، إلى جانب مصدر ثالث مطلع، أن شريحة "910C" من "هواوي" تمثل نسخة مطورة من سابقتها "910B"، حيث تتميز بقدرات حوسبة مضاعفة وسعة ذاكرة أعلى، غير أنها لا تُعد تحولًا جذريًا من حيث البنية التقنية، بل هي تحسين ملموس ضمن نفس المعمارية الأساسية.

أخذت واشنطن خطوات حظر بيع شريحة "H100" في الصين منذ عام 2022، حتى قبل طرحها رسميًا في الأسواق، وقد فتح هذا الحظر الباب أمام الشركات الصينية، وعلى رأسها "هواوي" لمحاولة سد الفجوة وفرض وجودها في سوق كانت تسيطر عليها "إنفيديا" لفترة طويلة.

كما أن "هواوي" بدأت أواخر العام الماضي بعث نسخ مبدئية من شريحتها الجديدة إلى عدد من الشركات الصينية التي تتخصص في تطور التكنولوجيا كما أنها بدأت تتلقى طلبات الشراء الرسمية، في مؤشر على دخولها بقوة إلى المنافسة.

وبينما تتابع الأسواق العالمية هذا التحول باهتمام بالغ، يبدو أن بكين عازمة على المضي قدمًا في تعزيز سيادتها الرقمية، مستندة إلى قدراتها المحلية، وشركاتها التي تزداد جرأة في مواجهة القيود الخارجية.