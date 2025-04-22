سعر اقتصادي وإمكانيات عالية.. مميزات ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A16 الجديد 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 11:27 صباحاً - في عالم الهواتف الذكية، تبرز بعض الأجهزة كخيارات ذهبية تحقق المعادلة الصعبة: تصميم أنيق، أداء موثوق، وسعر لا يثقل كاهلك، ويكون بذلك هذا الهاتف نجح في التوازن بين السعر والمميزات التنافسية وفي نفس الوقت جودة فائقة.

وأيضًا يكون منافسًا قويًا من بين الهواتف المتوسطة، فيندرج تحت المستويات العُليا سواء شكل أو مضمون.

ويكون ذات واجهة زجاجية وإطار بلاستيك قوي ومعيار حمايته IP54 لمقاومة الماء والغبار مما يجعله ملائمًا للاستخدام اليومي دون قلق.

والشاشة تكون بحجم 6.7 بوصة ونوعها Super AMOLED، ودقتها FHD+، ومعدل تحديثها 90 هرتز، ونتيجة لذلك تجربة حيوية وجودة عالية سواء فيديوهات أو تطبيقات.

ويكون معالج الهاتف من نوع MediaTek Helio G99، ودقته 6 نانومتر، وهذا يعني توفير في استهلاك طاقة الهاتف وأداء قوي ومعالج من نوع 2Mali-G57 MC لتجربة فائقة الجودة.

ويأتي الهاتف بعدة خيارات من الذاكرة:

128 جيجابايت

أو 256 جيجابايت بنفس خيارات الـ RAM.

مع إمكانية التوسعة باستخدام بطاقة ذاكرة خارجية عبر منفذ مشترك مع الشريحة.

مع إمكانية التوسعة باستخدام بطاقة ذاكرة خارجية عبر منفذ مشترك مع الشريحة. ويوجد به كاميرا ثلاثية العدسة من الخلف مع عدسة رئيسية ودقتها 50 ميجابكسل وفتحة العدسة f/1.8 تلتقط صورًا فائقة الجودة حتى مع الإضاءة الضعيفة، ترافقها عدسة واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، لالتقاط صور فنية مقربة أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 13 ميجابكسل، مناسبة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بجودة عالية.

يضم الهاتف بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مدعومة بتقنية الشحن السريع بقوة 25واط، مما يتيح لك استخدام الهاتف طوال اليوم دون الحاجة للبحث عن شاحن في منتصف النهار.

ويكون نظام تشغيله Android 14 وواجهته One UI 6.1 ، مع ست تحديثات رئيسية للنظام مما يضمن لع عمرًا طويلًا.

كما يحتوي على مميزات متقدمة مثل:

مستشعر بصمة مدمج في الجانب

دعم شبكات Wi-Fi مزدوجة النطاق

Bluetooth 5.3

تقنية NFC

يمكن من حلاله أيضًا تحديد المواقع.

ومنفذ USB Type-C 2.0

رغم كل هذه المميزات، يأتي الهاتف بسعر مناسب للغاية، إذ يبلغ سعره في السوق المصري حوالي 7249 جنيهًا مصريًا، ما يجعله واحدًا من أكثر هواتف الجيل الخامس التي تقدم قيمة حقيقية مقابل ما تدفعه.