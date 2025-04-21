تقارير جديدة تكشف كفاءة البطارية وتدفع شركات التقنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 03:31 مساءً - كشفت تقارير صحفية عالمية عن خطوة أوروبية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية مع المستهلكين، عبر ملصقات جديدة سترافق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، تُظهر معلومات دقيقة حول عمر البطارية وكفاءتها، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 20 يونيو المقبل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تحديث شامل لملصق الطاقة المعروف في الاتحاد الأوروبي، لكن هذه المرة ليتماشى مع تطلعات المستهلكين في عصر الأجهزة الذكية، ويُطبق على الهواتف اللاسلكية المستخدمة للخطوط الأرضية، والهواتف الذكية المتصلة بالشبكات الخلوية أو الأقمار الاصطناعية، والهواتف التقليدية غير المتصلة بالإنترنت، إضافة إلى الأجهزة اللوحية ذات الشاشات من 7 حتى 17.4 بوصة.

وبحسب التقارير، فإن الهواتف والأجهزة ذات الشاشات المرنة القابلة للطي، والأجهزة المتوافرة في الأسواق قبل التاريخ المحدد، ستكون معفاة من الالتزام بهذه الملصقات الجديدة.

في المقابل، سيتوجب على الأجهزة التي يشملها القرار الالتزام بخمسة معايير تصميم بيئي، ومن أبرزها:

المتانة: ضمان مقاومة السقوط العرضي والغبار والماء.

عمر البطارية: ضرورة تحمّل 800 دورة شحن وتفريغ مع الحفاظ على 80% من السعة الأصلية.

قابلية الإصلاح: توفير قطع الغيار الأساسية خلال 5 إلى 10 أيام عمل، ولمدة 7 سنوات بعد توقف بيع المنتج.

دعم البرامج: حصول الجهاز على تحديثات نظام التشغيل لمدة 5 سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء بيعه.

إمكانية الوصول للإصلاح: إتاحة أدوات وبرامج الإصلاح للفنيين المحترفين دون تمييز.