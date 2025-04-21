من خلال هذا البرنامج.. ألوان جديدة لمحادثاتك على واتساب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 02:24 مساءً - رغم أن تطبيق واتساب يُعرف بواجهته البسيطة وسهولة استخدامه، إلا أن خيارات التخصيص فيه محدودة، وهو ما يدفع بعض المستخدمين إلى البحث عن طرق بديلة تمنح محادثاتهم طابعًا شخصيًا أكثر، ويستعين كثيرون بتطبيقات خارجية تمنح النصوص أشكالًا مميزة وألوانًا جذابة، لكن من المهم الانتباه إلى أن هذه الأدوات لا تتبع المنصة الرسمية، ما يعني أن استخدامها يتطلب الحذر، خصوصًا عند منحها صلاحيات معينة تتعلق بالخصوصية.

وبينما لا يتيح واتساب حاليًا تغيير لون الرسائل بشكل مباشر داخل المحادثات، يمكن الاستعانة بتطبيقات مثل "Stylish Text"، التي تتيح أنماط كتابة متنوعة تمنح النصوص طابعًا مختلفًا، بعد تحميل التطبيق وتثبيته من المتجر الرسمي، يتم منحه الأذونات المطلوبة، ثم يتم اختيار النص داخل واتساب وتغيير تنسيقه من خلال الضغط على النقاط الثلاث واختيار "نص أنيق"، ليتم إرسال الرسالة بالشكل المختار.

وعلى الرغم من غياب خيارات تلوين النص من التطبيق الأصلي، يوفر واتساب بعض أدوات التنسيق البسيطة التي تضفي تميزًا على الرسائل، فيمكن كتابة الكلمات بخط عريض بوضع نجمتين حول النص، أو استخدام شرطة سفلية لإنشاء نص مائل، أو وضع تيلدة لكتابة نص مشطوب، كما تتيح المنصة دمج هذه الأساليب، مع مراعاة أن بعضها قد لا يظهر بصورة موحدة على جميع الأجهزة.

من جهة أخرى، أصبحت الرموز التعبيرية أداة تواصل أساسية وليست مجرد إضافات شكلية، فهي تتيح إيصال المشاعر بطريقة مرئية تختصر الكثير من الكلمات، إذ يمكن عبرها خلق أساليب تعبير فريدة، مثل تشكيل ألغاز بصرية أو صياغة جمل معبرة عن الحزن، الفرح أو التهكم بطريقة خفيفة.

وتساعد هذه الإيموجي في منح الرسائل طابعًا إنسانيًا أكثر، فهي تعبّر عن نبرة الصوت والنوايا التي قد لا تكون واضحة في النصوص التقليدية، مما يجعل استخدامها الذكي وسيلة فعالة للتواصل أكثر عمقًا ووضوحًا.