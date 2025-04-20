مازدا تزيح الستار عن سيارتها الكهربائية الجديدة EZ-60 بمواصفات خيالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 06:31 مساءً - أزاحت شركة مازدا النقاب عن سيارتها الجديدة EZ-60 الكهربائية من فئة الكروس أوفر المدمجة SUV، التي تتمتع بقدرات متطورة وتكنولوجيا حديثة، حيث تضم السيارة محركاً رباعياً بسعة 1.5 لتر يعمل بنظام السحب الطبيعي، ويعمل كمولد كهربائي فقط، حيث يقوم بتغذية بطارية بسعة 31.7 كيلوواط/ساعة.

تتميز السيارة بمحرك كهربائي بقوة 255 حصانًا يعمل على توجيه الحركة إلى المحور الخلفي، كما يصل طول السيارة إلى 4.850 ملم، وأيضًا عرضها 1.935 ملم، كما يبلغ ارتفاعها 1.620 ملم، بينما تبلغ مساحة قاعدة العجلات 2.902 ملم.

حيث تم تزويد السيارة بشبك أمامي فريد من نوعه، بالإضافة إلى مصابيح LED نهارية رفيعة ومزودة أيضًا بشريط LED يمتد أسفل الشبك.

حيث تحتوي السيارة على شاشة كبيرة بدقة 5K بحجم 26.5 بوصة تمتد عبر عرض لوحة التحكم بالكامل، كما تم تزويد السيارة بشاشة عرض أمامية بتقنية الواقع المعزز (AR-HUD) بحجم 100 بوصة.

وصممت المقاعد لتحتوي على ميزات للتدفئة وايضا التدليك للركاب في الصفين الأمامي والخلفي، وتم تجهيزها بنظام صوتي يتضمن 23 مكبر صوت.

تحتوي السيارة على 20 حجرة تخزين موزعة في أماكن متفرقة، يصل سعة الصندوق الخلفي إلى 2036 لترًا عندما يتم طي المقاعد، كما تصل سعة الصندوق الأمامي إلى 126 لترًا .