انطلاق وكالة الفضاء الإفريقية: خطوة تاريخية نحو ريادة القارة في مجال الفضاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 04:28 مساءً - عبر الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، عن سعادته بافتتاح وكالة الفضاء الإفريقية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل لحظة فارقة في تاريخ القارة، نحو امتلاك القدرة العلمية والتكنولوجية في مجال الفضاء.

وأكد أن إطلاق الوكالة يأتي ضمن جهود إفريقيا لتحقيق رؤية 2063، ويعزز من مكانتها الدولية في ميادين البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة.

وكان ذلك خلال حفل تدشين الوكالة، الذي حضره عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والفريق محمد عبدالجواد، قائد القوات الجوية، وكذلك ماريو أوغوستو، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أنغولا، والدكتور تيتيان أواتارا، رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء الإفريقية، إضافة إلى الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وعدد من السفراء والممثلين الرسميين للدول الإفريقية.

وأشار عبدالعاطي إلى أن استضافة مصر للمقر الدائم لوكالة الفضاء الإفريقية تعكس رؤية القيادة السياسية في تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، وتوفير دعم فني ولوجستي شامل من أجل بناء هذه الوكالة. وأضاف أن مصر خصصت موارد كبيرة لبناء هذه المنشأة، التي تعد نموذجاً للتكامل العلمي بين دول القارة.

وأكد الوزير أن وكالة الفضاء الإفريقية ستكون منبرًا لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين دول إفريقيا في مجالات الفضاء، لافتاً إلى أن الوكالة ستساهم في تعزيز الاستخدام السلمي للفضاء، وبناء قدرات الدول الإفريقية في هذا المجال الحيوي.

وفي ختام كلمته، توجه وزير الخارجية بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه اللامحدود للمشروع، كما شكر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تقديم الدعم المستمر للوكالة.

كما عبر عن تقديره لمفوضية الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن تدشين المقر يمثل بداية جديدة نحو إفريقيا أكثر تقدمًا في مجالات العلم والابتكار، وموقعها المتميز في المنافسة العالمية في مجال التكنولوجيا.