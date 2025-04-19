مواصفات شيفروليه الدبابة 2026.. تصل إلى مصر بتجهيزات أمان متطورة وسعر اقتصادي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 07:28 مساءً - تعد شيفروليه الدبابة من السيارات البيك أب الشهيرة في مصر وتتمتع بقوة ومتانة تجعلها خياراً مثالي للأفراد الذين يبحثون عن مركبة عملية ومتعددة الاستخدامات.

تزود شيفروليه الدبابة بمحرك ديزل رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 79 حصان وعزم دوران 176 نيوتن ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي بخمس سرعات.

وتوفر السيارة تجربة قيادة مريحة بفضل تجهيزاتها التي تشمل مكيف هواء وزجاج كهربائي وقفل مركزي، بالإضافة إلى نظام صوتي يمنح الركاب تجربة ترفيهية ممتعة.

تتميز شيفروليه الدبابة بتجهيزات أمان متقدمة تشمل نظام ABS للفرامل المانعة للانغلاق ونظام EBD لتوزيع قوة الفرملة والوسائد الهوائية لحماية الركاب في حالة الاصطدام، بالإضافة إلى نظام توجيه كهربائي EPS الذي يعزز من دقة التحكم والمناورة.

كما توفر المقصورة الداخلية تجربة قيادة مريحة وعملية، حيث صممت المقاعد لتوفير أقصى درجات الراحة وزودت بمواد عالية الجودة تضمن المتانة والرفاهية.

تأتي شيفروليه الدبابة بثلاث فئات مختلفة وتتراوح أسعارها بين 1,012,000 جنيه و1,099,000 جنيه، حيث تبدأ الفئة الأولى بسعر 1,015,000 جنيه وتصل إلى 1,099,000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزاً مع فئة أخرى بسعر 1,012,000 جنيه.