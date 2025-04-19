شيفروليه تطلق ”الدبابة” 2026 في السوق المصري بتجهيزات أمان متطورة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 06:31 مساءً - أعلنت شركة المنصور للسيارات الذي تعد الوكيل الحصري لعلامة شيفروليه في مصر، عن طرح موديل 2026 من شيفروليه "الدبابة" البيك أب، بإطلالة جديدة وتجهيزات أمان ومزايا تقنية متطورة، ما يعزز من تنافسية هذا الطراز الشهير في سوق السيارات التجارية.

حيث يعتمد موديل 2026 من شيفروليه الدبابة على محرك ديزل رباعي، كما أن الأسطوانات سعة 2.5 لتر، مزود بنظام حقن مباشر وتيربو لتوليد قوة تبلغ 79 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 176 نيوتن.متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي مكون من 5 سرعات، ما يضمن أداءً اقتصاديًا وعمليًا يناسب طبيعة العمل الشاق للسيارة.

حيث زودت شيفروليه الدبابة الجديدة بحزمة من أنظمة الأمان، أبرزها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD)، فضلًا عن نظام التوجيه الكهربائي (EPS) الذي يعزز من سهولة القيادة.

وفي جانب الراحة والتقنيات، تأتي السيارة مجهزة بنظام تكييف، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، بالإضافة إلى شاشة تعمل باللمس، وكاميرا خلفية، ونظام صوتي يدعم MP3 وUSB وAUX، لتوفير تجربة قيادة متكاملة.

كما طرحت "المنصور" السيارة في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، جاءت أسعارها على النحو التالي:

الفئة الأولى: 1,015,000 جنيه

الفئة الثانية: 1,099,000 جنيه

الفئة الثالثة: 1,012,000 جنيه