مواصفات متعددة.. كل ما تريد معرفته عن سيارة AITO M5

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 05:30 مساءً - كشفت AITO عن سيارة M5 الجديدة التي تتميز بتصميمها الرائع وتقنياتها المتقدمة وأنظمتها الذكية.

وبفضل حصول شركة قصراوي جروب على وكالة AITO في مصر من المتوقع أن تشهد الأسواق المصرية إطلاق هذه السيارة المبتكرة خلال الأشهر القليلة المقبلة

تتمتع سيارة AITO M5 بقدرات أداء استثنائية، حيث زودت بمحرك كهربائي بقوة 272 حصان لنظام الدفع الخلفي و496 حصان لنظام الدفع الرباعي.

وتتيح هذه السيارة مدى يصل إلى 602 كم و620 كم لنظام الدفع الخلفي و534 كم لنظام الدفع الرباعي.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي طراز موسع النطاق مزوداً بمحرك 1.5 لتر تيربو يعمل كموسع نطاق لزيادة المدى الكهربائي للسيارة.

تقدم سيارة AITO M5 تجربة قيادة فاخرة بفضل تصميمها الداخلي الأنيق والمزود بتقنيات متقدمة.

وتشمل المميزات الرئيسية عجلة قيادة ثنائية الأضلاع وفتحة سقف بانورامية واسعة توفر إضاءة ممتازة ورؤية أوسع.

كما تأتي المقصورة بمقاعد فاخرة من جلد النابا مع وظائف التدفئة والتهوية والتدليك، بالإضافة إلى منافذ USB متعددة تدعم الشحن السريع لضمان راحة ورفاهية السائق والركاب.