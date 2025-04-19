صراع الأصوات.. هل يحل الذكاء الاصطناعي محل القارئين البشريين في صناعة الكتب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 04:32 مساءً - تتقاطع صناعة الكتب الصوتية مع لحظة فارقة مع تصاعد استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث تبرز فرص واعدة في خفض التكاليف وزيادة الكفاءة ولكن يبقى السؤال حول تأثير ذلك على الجودة الفنية والتعابير العاطفية، مما قد يعيد تشكيل دور العنصر البشري في هذا القطاع.

تستثمر "سبوتيفاي" في الكتب الصوتية الاصطناعية مع الحفاظ على الشفافية، بينما تركز "أوغو" على الجودة العالية من خلال العمل مع ممثلين ويبدو أن الصناعة تتجه نحو مزيج من الحلول البشرية والاصطناعية.

تتميز التكنولوجيا الصوتية الحديثة بدقة الأداء واتساقه لكنها تواجه تحديات في نقل المشاعر والتفاعل العميق مع النصوص.

وهذا يؤدي إلى تباين في آراء المستمعين بين من يقدر التطورات التقنية ومن يرى ضرورة تحسين القدرة على التعبير العاطفي.