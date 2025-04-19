علوم وتكنولوجيا

تحذير عاجل لمستخدمي أندرويد.. 12 تطبيق دردشة خطير يسرق رسائلك وصورك دون...

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تحذير عاجل لمستخدمي أندرويد.. 12 تطبيق دردشة خطير يسرق رسائلك وصورك دون...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 12:31 مساءً - أطلقت شركة أمنية تحذيرًا مهمًا لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، بعد اكتشاف وجود عدد من تطبيقات الدردشة على متجر جوجل بلاي تحتوي على برمجيات خبيثة تهدف إلى سرقة رسائل واتساب وSignal، بالإضافة إلى التجسس على الكاميرا والتقاط الصور وتسجيل المكالمات دون علم المستخدم.

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة ESET، تم رصد 12 تطبيقًا خطيرًا، 6 منها متاحة للتنزيل مباشرة من المتجر، وهي:

  • Privee Talk
  • MeetMe
  • Let’s Chat
  • Nidus
  • GlowChat
  • Wave Chat
  • Quick Chat
  • Rafaqat
  • Chit Chat
  • YoohooTalk
  • TikTalk
  • Hello Chat

إذا كان أي من هذه التطبيقات موجود على هاتفك، احذفه على الفور لأنها تشكل خطرًا حقيقيًا على خصوصيتك وقد تكشف كل محادثاتك وصورك ومكالماتك

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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