ميزة جديدة من مايكروسوفت.. تفسير الشاشة بالذكاء الاصطناعي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أبريل 2025 08:28 مساءً - أصدرت مايكروسوفت ميزة "Copilot Vision" مجاناً لمتصفح Edge وهي تقنية ذكاء اصطناعي تتيح للمستخدمين فهم أعمق لما يظهر على شاشتهم وتقديم مساعدة تفاعلية في استخدام التطبيقات.

تمكن هذه الميزة المستخدمين من مشاركة شاشتهم مع "Copilot" لتلقي مساعدة في العثور على المعلومات ذات الصلة مع الحفاظ على تحكم المستخدم الكامل، حيث لا يتم النقر على الروابط أو تنفيذ أي إجراءات تلقائية.

يتمتع مشتركو "Copilot Pro" بإمكانية الوصول إلى مساعدة متقدمة في استخدام برامج تحرير الصور والفيديو، بالإضافة إلى إرشادات خلال الألعاب.

وتقوم مايكروسوفت بتسجيل ردود "Copilot" لضمان التحسين المستمر مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين بعدم جمع صورهم أو محتوى الصفحات التي يتصفحونها أثناء جلسات "Copilot Vision".