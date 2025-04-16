أوبرا تطلق مساعدها الذكي Aria على أوبرا ميني لمستخدمي أندرويد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 06:33 مساءً - أعلنت شركة أوبرا النرويجية، المعروفة بابتكاراتها في مجال متصفحات الإنترنت، عن دمج مساعدها الذكي "Aria" داخل تطبيق "أوبرا ميني" على أجهزة أندرويد، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم وتقديم محتوى ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

المساعد الجديد Aria قادر على تزويد المستخدمين بالمعلومات الفورية، والأخبار المحدثة، بالإضافة إلى تقديم شرح موسع للموضوعات المختلفة، وحتى إنشاء صور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب ما نقله موقع "تك كرانش" فإن أوبرا تعتمد في تشغيل Aria على مزيج من تقنيات الذكاء الاصطناعي المقدمة من OpenAI وGoogle، بهدف توفير إجابات دقيقة وسريعة ضمن واجهة المتصفح.

يورغن أرنيسن، نائب الرئيس التنفيذي لقسم الهواتف المحمولة في الشركة، صرح بأن دمج Aria في "أوبرا ميني"، وهو أكثر متصفحات الشركة استخدامًا، جاء تماشيًا مع التحول الكبير في استخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الهدف هو دعم تجربة التصفح اليومية دون التأثير على أداء التطبيق أو زيادة حجمه.

منذ إطلاقه عام 2005، اشتهر "أوبرا ميني" بقدرته على تقليل استهلاك البيانات، وهي ميزة ظلت ثابتة حتى مع إضافة المساعد الذكي الجديد، وتؤكد الشركة أن الميزة لن تؤثر على كفاءة التطبيق أو حجمه العام.

حتى الآن، تجاوز عدد مرات تحميل "أوبرا ميني" حاجز المليار على متجر Google Play، مع قاعدة مستخدمين نشطة تتجاوز 100 مليون حول العالم. وتشير بيانات من شركة "Appfigures" أن المتصفح حقق 7.1 مليون عملية تنزيل خلال العام الحالي فقط.

ويأتي إطلاق Aria ضمن استراتيجية أوبرا الأوسع لتكامل الذكاء الاصطناعي في جميع خدماتها.

وقد سبق أن اختبرت الشركة أدوات ذكية أخرى مثل التنقل بين علامات التبويب باستخدام أوامر صوتية بلغة طبيعية، وأدوات مساعدة لإنجاز المهام تلقائيًا.