شروط غوغل: متطلبات مساحة التخزين والرام لأندرويد 15 و 16

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 02:33 مساءً - أعلنت "غوغل" عن زيادة الحد الأدنى لمساحة التخزين للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 15 إلى 32 غيغابايت بزيادة عن الحد السابق البالغ 16 غيغابايت منذ أندرويد 13 مع اشتراط تخصيص 75% على الأقل من المساحة للتخزين الداخلي.

اعتباراً من أندرويد 16، ستتطلب "غوغل" ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 غيغابايت على الأقل لتشغيل النظام بشكل كامل، بينما ستقتصر الأجهزة ذات ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 غيغابايت على نظام أندرويد جو المخصص للهواتف منخفضة المواصفات.

تشترط "غوغل" على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 15 أن توفر للمستخدمين خيار مشاركة بيانات جهات اتصال الطوارئ مع خدمات الطوارئ أثناء إجراء المكالمات الطارئة مع ضمان الشفافية الكاملة بشأن البيانات التي يتم مشاركتها.

تشدد "غوغل" على أن مشاركة بيانات جهات الاتصال في حالات الطوارئ يجب أن تكون خاضعة لموافقة المستخدم مع تقديم توضيحات واضحة حول البيانات التي سيتم مشاركتها مع خدمات الطوارئ، بهدف حماية خصوصية الأفراد.