تحديث أمني جديد من جوجل يعيد تشغيل هواتف أندرويد تلقائيًا بعد 72...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 01:33 مساءً - في خطوة جديدة لتعزيز الأمان، كشفت تقارير تقنية عالمية أن شركة جوجل بدأت في طرح تحديث أمني مبتكر لنظام التشغيل أندرويد، يتضمن ميزة غير معتادة تتمثل في إعادة تشغيل تلقائية للهاتف بعد فترة من عدم النشاط.

وبحسب التقارير، فإن التحديث الجديد يفرض إعادة تشغيل الهاتف تلقائيًا إذا ظل مغلقًا أو غير مستخدم لمدة 72 ساعة متواصلة، أي ما يعادل 3 أيام كاملة.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على أمان الجهاز وحماية بيانات المستخدم في حال نسي الهاتف لفترة طويلة أو تعرّض للفقدان.

الميزة الجديدة تعمل مع الحفاظ الكامل على خصوصية المستخدم، حيث تظل جميع البيانات مشفرة حتى يتم إدخال رمز المرور الخاص بالجهاز بعد إعادة تشغيله.

هذا يعني أن أي شخص غير مصرح له، حتى لو حاول الوصول للجهاز بعد التشغيل، لن يتمكن من قراءة البيانات أو التسلل إليها.

ولم تصدر شركة جوجل حتى الآن إعلانًا رسميًا حول هذه الخاصية، كما أنها لم توضح الدوافع الدقيقة وراء إضافتها، ولكنها قد تكون استجابة لتزايد الحاجة لتعزيز حماية الأجهزة في حالات الخمول أو السرقة.

وجدير بالذكر أن شركة آبل الأمريكية كانت قد سبقت جوجل بخطوة مشابهة، حيث وفرت ميزة مشابهة في نظام iOS لأجهزة آيفون، تبقي على تشفير البيانات الحساسة إلى حين إدخال رمز المرور، ما يجعل من المستحيل تقريبًا على أي جهة خارجية الوصول للمحتوى دون إذن المستخدم.

التحديث الجديد من جوجل يعكس اتجاهًا متزايدًا في عالم الهواتف الذكية نحو التركيز على الأمان الرقمي، وخصوصًا مع تصاعد القلق من عمليات الوصول غير المصرح للبيانات.