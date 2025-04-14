صور مزيفة بواقعية مدهشة: كيف تميز بين الصورة الحقيقية والمُصممة بالذكاء الاصطناعي؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 06:36 مساءً - لم يعد مستغربًا أن ترى صورًا أو مقاطع فيديو على الإنترنت تبدو واقعية تمامًا، لكنها في الحقيقة من إنتاج الذكاء الاصطناعي.

سواء كانت لمشاهير أو أشخاص عاديين، أصبحت هذه الصور والفيديوهات متقنة لدرجة قد تثير الحيرة، بل والجدل أحيانًا.

تقنيات مثل التعلم الآلي والشبكات العصبية غيرت قواعد اللعبة، وأصبحت تستخدم بشكل واسع لتوليد وتعديل المحتوى البصري.

لكن مع هذا التقدم، أصبح من الضروري أن نكون أكثر وعيًا عند التعامل مع الصور المنتشرة على الإنترنت، خاصة أن بعضها قد يكون مضللًا.

إليك أهم الطرق التي تساعدك على اكتشاف الصور المصممة بالذكاء الاصطناعي:

1. دقق في التفاصيل الصغيرة

غالبًا ما تخفق أدوات الذكاء الاصطناعي في تجسيد التفاصيل الدقيقة.

مثلاً:

عدد غير طبيعي من الأصابع.

خلل في شكل العيون أو الأسنان.

أطراف غير متناسقة أو ظلال غير منطقية.

2. ابحث عن العلامات المائية

بعض برامج الذكاء الاصطناعي تترك علامات أو شعارات صغيرة داخل الصورة، سواء في الزوايا أو حتى مخفية بشكل ذكي.

أحيانًا قد تكون مدمجة داخل بيانات الصورة، وليست مرئية مباشرة.

3. راجع البيانات الوصفية (Metadata)

الصور الرقمية تحتفظ بمعلومات مثل:

تاريخ الالتقاط.

نوع الجهاز المستخدم.

إعدادات الكاميرا.

البرامج المستخدمة في التعديل.

إذا بدت هذه البيانات غير منطقية أو غامضة، فقد تكون الصورة غير أصلية.

4. استخدم أدوات كشف الصور المزيفة

هناك مواقع وأدوات تم تطويرها خصيصًا لتحليل الصور والتحقق من مصداقيتها، مثل:

AI or Not

Illuminarty

V7 Deepfake Detector

Fake Image Detector

هذه الأدوات يمكنها كشف الصور المصممة رقميًا أو تلك المعدّلة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

5. كن واعيًا رقميًا

لا تصدق كل ما تراه على الإنترنت.

تعامل مع الصور المشبوهة بحذر، وتأكد من المصدر قبل أن تشاركها أو تتفاعل معها. الوعي الرقمي اليوم لم يعد خيارًا، بل ضرورة.