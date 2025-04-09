Realme تعلن عن هاتفها الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أبريل 2025 12:31 مساءً - كشفت Realme عن مواصفات هاتفها الجديد الذي حصل على ميزات تعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي يتوقع له أن يكون منافسا قويا في أسواق أجهزة أندرويد هذا العام.

حصل هاتف Narzo 80 Pro على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، سماكة الهيكل 7.6 ملم، ووزنه 179 غ.

شاشة الهاتف أتت من نوع AMOLED، مقاسها 6.72 بوصة، دقة عرضها (2392/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 391 بيكسل/الإنش تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام Android 15 مع واجهات Realme UI 6.0، ومعالج Mediatek Dimensity 7400، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وتقنيات Bluetooth 5.4، وميزات لمعالجة الصور والفيدويوهات بالذكاء الاصطناعي، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط.