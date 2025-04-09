تحذيرات من ثغرة برمجية خطيرة في بعض نسخ ”واتس آب”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أبريل 2025 12:31 مساءً - حذّر خبراء في الأمن السيبراني من وجود ثغرة برمجية خطيرة في بعض نسخ تطبيق "واتس آب" المخصصة للحواسب التي تعمل بأنظمة ويندوز.

وأشارت القائمون على خدمة "واتس آب" إلى أن خبيرا خارجيا تمكن من اكتشاف الثغرة وأبلغ المطورين في شركة Meta حولها، وأطلق على الثغرة اسم CVE-2025-30401.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الثغرة المذكورة ظهرت مع النسخة 2.2450.6 من تطبيق "واتس آب" المخصصة للحواسب، ويمكن لقراصنة الإنترنت استغلال هذه الثغرة لاختراق تطبيقات المستخدمين وإخفاء فيروسات أو برمجيات خطيرة، كما يمكن من خلال هذه الثغرة نظريا الوصول إلى بيانات مستخدمي "واتس آب" أو مراقبة بعض أنشطتهم على التطبيق.

وأوضح القائمون على "واتس آب" أن المشكلة تمت معالجتها، وأطلقوا تحديثات للتطبيق، ولكي يحمي المستخدم نفسه من خطر الثغرة المذكورة يجب عليه تحديث نسخة تطبيقه المخصصة لأنظمة ويندوز.

تجدر الإشارة إلى أن خبراء الأمن السيبراني كانوا قد حذروا في الآونة الأخيرة من ظهور العديد من البرمجيات الخبيثة التي تهدد الهواتف الذكية، إذ تم التحذير من فيروس يقوم بتحميل تطبيقات على هواتف أندرويد دون إذن المستخدم، ويصعب على المستخدم حذفها من جهازه، كما حذّر الخبراء في Kaspersky Lab برمجيات خبيثة من نوع Trojan أطلق عليها اسم LianSpy، يتم استخدامها للتجسس على بعض مالكي أجهزة أندرويد في روسيا.