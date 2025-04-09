سامسونغ تطرح تحديث One UI 7 لهواتفها الرائدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أبريل 2025 12:31 مساءً - بعد أشهر من الانتظار، أعلنت سامسونغ عن بدء طرح تحديث One UI 7 المبني على نظام التشغيل "أندرويد-15"، ونشرت قائمة بهواتفها التي ستحصل على هذا التحديث.

وأشارت سامسونغ إلى أن التحديث الجديد يأتي بحجم 5.2 غيغابايت، ويحمل لمستخدمي الهواتف والحواسب اللوحية عددا من المزايا الجديدة، مثل شريط Now Bar المطوّر مع تحديثات لشاشة القفل، إضافة إلى ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين قدرات الكتابة ومعالجة النصوص والصور الفيديوهات، كما سيحصل مستخدمو أجهزتها أيضا على أيقونات ورموز تعبيرية جديدة.

وستحصل هواتف سامسونغ الرائدة من العام الماضي على التحديث أولا مثل هواتف: Galaxy S24، و+Galaxy S24، وGalaxy S24 Ultra، وGalaxy Z Fold6، وGalaxy Z Flip6، وGalaxy Z Fold Special Edition.

وسيصل التحديث في أبريل الجاري أيضا إلى هواتف: Galaxy S23، وGalaxy S24 FE، وGalaxy Z Fold5، وGalaxy Z Flip5، وGalaxy Tab S10+، وTab S10 Ultra.

في شهر مايو، سيكون التحديث متاحة لمجموعة من أجهزة سامسونغ مثل: Galaxy S22 وS21، وGalaxy S23 FE، وGalaxy Z Fold4، وGalaxy Z Flip4، وGalaxy Z Fold3، وGalaxy Z Flip3، وGalaxy A34، وA35، وA16، بالإضافة إلى Galaxy Quantum 5 وGalaxy Quantum 4.

وللحواسب اللوحية:Galaxy Tab S9، و+S9 Ultra وTab S8،S8+،S8 Ultra.