Meta تضيف نماذج ذكاء اصطناعي جديدة لتطبيقاتها ومنصاتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أبريل 2025 12:31 مساءً - أعلنت شركة Meta عن ثلاثة نماذج ذكاء اصطناعي جديدة من عائلة Llama، وأشارت إلى أن هذه البرمجيات ستمنح المستخدمين إمكانيات مميزة في معالجة البيانات.

وأشار الخبراء في Meta إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة Llama 4 Scout، وMaverick، وBehemoth، يمكن أن تعمل حاليا مع مساعد Meta AI في تطبيقات "واتس آب" و"ماسنجر" و"إنستغرام" المخصصة للحواسب، كما أن هذه البرمجيات قادرة على معالجة النصوص والبيانات المكتوبة، ويمكنها معالجة الصور ومقاطع الفيديو، ما سيمنح مستخدمي هذه التطبيقات إمكانيات مميزة.

وتبعا للخبراء فإن التحليلات أظهرت أن نموذج Llama 4 Scout يتمتع بقدرة على معالجة سياقات تصل إلى 10 ملايين رمز (Token)، متفوقا بذلك على نماذج مثل Gemma 3 وGemini 2.0 Flash-Lite من غوغل، بالإضافة إلى النموذج المفتوح المصدر Mistral 3.1.

أما نموذج Maverick فتشير شركة Meta إلى أنه ينافس نماذج GPT-4o و Gemini 2.0 Flash، ويُقدّم أداء مماثلا لنموذج DeepSeek-V3 في مهام البرمجة والاستدلال المنطقي.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة عن خططها المستقبلية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر LlamaCon الذي سيعقد أواخر أبريل الجاري.