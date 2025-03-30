منافس جديد في عالم الهواتف المميزة من Xiaomi (فيديو)

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 02:25 مساءً - حصل هاتف Poco F7 Ultra على هيكل مميز التصميم مصنوع من أجود المواد، وأتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاد هيكله (160.3/75/8.4) ملم، وزنه 212 غ.

وشاشته أتت من نوع AMOLED، مقاسها 6.67 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 3200 شمعة/م، وتعمل الشاشة مع تقنيات Dolby Vision و+HDR10 لتوفير عرض مميز للفيديوهات والصور.

يضمن الأداء الممتاز للهاتف نظام تشغيل Android 15 مع واجهات HyperOS 2، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

الكاميرا الأساسية للجهاز أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+32) ميغابيكسل، توثق فيديوهات بدقة 8K، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل.

حصل الهاتف على تقنيات Bluetooth 6.0، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وجهّز ببطارية بسعة 5300 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط.