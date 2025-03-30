Vivo تتحدى آبل بنظارتها الجديدة للواقع الافتراضي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 02:25 مساءً - أزاحت Vivo الستار عن نظارتها الجديدة للواقع الافتراضي والتي ستتحدى بها نظارة Vision Pro من آبل.

من حيث المظهر تشبه نظارة vivo Vision الجديدة نظارات Apple Vision Pro التي ظهرت العام الماضي، وخصوصا من حيث تصميم العدسات والحزام الذي يثبتها على الرأس، كما أنها حصلت على وحدة تحكم خارجية متصلة مع البطارية بسلك لنقل الطاقة.

ويشير الخبراء إلى أن تطوير vivo لهذه النظارة تعكس رغبة الشركة في تطوير قدراتها في مجال الحوسبة المكانية وتطوير روبوتات تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

ولم تعلن vivo بشكل رسمي عن الخصائص التقنية لنظارتها الجديدة، بل أشارت إلى أنها ستطرحها بشكل رسمي في منتصف العام الجاري.

وتبعا للتسريبات فإن النظارة قادرة على التعامل مع تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وحصلت على كاميرات عالية الدقة، وحساسات لاستشعار حركات يدي المستخدم، وعدساتها مجهزة بشاشات قادرة على عرض الفيديوهات للمستخدم بدقة 8K.

كما حصلت هذه النظارة على تقنيات تمكنها من التعامل مع تطبيقات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، وستكون قادرة على العمل مع الأجهزة الذكية والروبوتات التي تطورها vivo مستقبلا.