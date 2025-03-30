”إنستغرام” تستنسخ خاصية من ”تيك توك” لإغناء مشاهدة محتوى الفيديو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 02:25 مساءً - أضافت منصة "إنستغرام" خاصية جديدة اقتبستها من "تيك توك" وتسمح للمستخدمين بتشغيل أي فيديو قصير "ريل" بسرعتين مختلفتين من خلال ضغطة ممتدة على الجانب الأيمن أو الأيسر من شاشة الجهاز.

وعندما أطلقت "انستغرام" التابعة لشركة "ميتا بلاتفورمس" الأمريكية خدمة الفيديوهات القصيرة "ريلز" بدأت بالسماح للمستخدمين بمشاركة فيديوهات لا تزيد مدتها عن 15 ثانية.

ولكن اليوم يمكن للمستخدمين مشاركة فيديوهات تصل إلى 3 دقائق. وكما هو الحال في "تيك توك"، تريد "انستغرام" السماح للمستخدمين بمشاهدة الكثير من المحتوى بسرعة من خلال خيار تسريع عرض الفيديوهات.

يذكر أنه عندما ظهرت "تيك توك" لأول مرة لم تكن مدة الفيديو التي تنشرها تزيد على 15 ثانية. ومع مرور السنوات زادت شعبية "تيك توك" وأصبحت تسمح بنشر فيديوهات أطول. ولذلك أتاحت المنصة خيار تسريع عرض الفيديوهات، لمساعدة المستخدمين في مشاهدة المحتوى بصورة أسرع.

ويزيد تسريع تشغيل الفيديوهات فرص وصول المشاهد إلى نهاية الفيديوهات الطويلة بسرعة، خاصة وأن الفكرة وراء تقديم خدمة ريلز هي تقديم مقاطع فيديو ترفيهية سريعة وقصيرة للمستخدمين.

ويمكن إرجاع ذلك إلى المخاوف من أن انتشار الفيديوها القصيرة قد يؤثر سلبا على مدى انتباهنا وقدرتنا على التركيز على المحتوى الأطول.

وذكر موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه من غير المستغرب استنساخ منصة "انستغرام" خصائص محددة من "تيك توك" في خدمة الفيديوهات القصيرة ريلز لأن هذه الخدمة تكاد تكون نسخة طبقة الأصل من "تيك توك".