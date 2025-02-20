عوامل تقلل احتمالية الموت مبكراً
أوضحت دراسة جديدة أن كمية الجبن التي يتناولها الأشخاص يمكنها تقليل احتمالية موتهم مبكراً، بسبب اصابتهم بالسرطان وأمراض القلب وفشل الكبد.
ووجد خبراء من جامعة أكسفورد أن العوامل المتعلقة بنمط الحياة مثل القيلولة مثلاً، تقلل من خطر الموت المبكر بنسبة 17 في المئة.
وحددت الدراسة عوامل عدّة مثل تناول الجبن، والعيش في منطقة محرومة، والشعور المتكرر بالضجر، والحالة الوظيفية، وترتيبات المعيشة مثل العيش مع شريك أو في شقة بدلاً من المنزل، ومتوسط ساعات النوم، وحالة التدخين ومستويات ممارسة الرياضة.
كما ظهر أن هذه العوامل تؤثر على صحة الأشخاص وتقلل خطر وفاتهم مبكراً بسبب اصابتهم ببعض الأمراض بما في ذلك سرطان الثدي، والرئة، والبروستاتا، والمبيض، والقولون، والبنكرياس، والكبد، وكذلك سرطان المريء وسرطان الدم.
وحلل الباحثون في الدراسة، مستويات البروتين في دم المتطوعين لتقييم كيفية وصول الناس إلى مرحلة الشيخوخة بيولوجياً.
وخلص الباحثون إلى أن التدخين، والحالة الاجتماعية والاقتصادية، والنشاط البدني، والظروف المعيشية كانت أكبر العوامل القابلة للتعديل التي تؤثر على الظروف الصحية للأشخاص.
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