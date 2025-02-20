4 أخطاء تجنبها لإطالة عمر بطارية هاتفك

4 أخطاء تجنبها لإطالة عمر بطارية هاتفكأصبح شحن الهاتف جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، لكن بعض عادات الشحن قد تدمّر بطارية هاتفك.

في مرحلة ما، قد تلاحظ أن بطارية هاتفك ليست قوية كما كانت من قبل. على سبيل المثال، ربما كنت قادراً على تجاوز يوم العمل دون الحاجة إلى شحن جهازك، لكنك الآن تشحنه مرتين على الأقل قبل مغادرة العمل، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

تستخدم الهواتف بطارية ليثيوم أيون، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التكنولوجيا المحمولة في التسعينات؛ بسبب كثافتها العالية من الطاقة. تخزن هذه البطاريات كمية كبيرة من الطاقة في مساحة صغيرة، وتشحن بسرعة وتستمر لفترة أطول من البطاريات الأخرى، لكن هذا لا يعني أن لا نهاية لها.

أوضح سانديب أونيكريشنان، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة «ليونفولت» الناشئة لتكنولوجيا البطاريات، أن عمر بطارية الهاتف يزداد سوءاً مع مرور السنين «بسبب التآكل الكهروكيميائي الداخلي».

وعادةً ما تستمر هذه البطاريات لمدة 500 دورة شحن تقريباً - ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام - قبل أن تقل سعة البطارية بشكل كبير.

لكن هناك 4 أمور يمكنك أن تقوم بها لزيادة عمر بطارية هاتفك:

ابتعد عن الشحن الزائد

أول أمر يُنصح به هو التوقف عن الهوس بشحن هاتفك الزائد حتى 100 في المائة. في حين قد يبدو هذا أفضل حل ممكن في الوقت الحالي للحفاظ على الشحن طوال اليوم، فإنه يضر بالبطارية على المدى الطويل لأن «بطاريات الليثيوم أيون تتعرض لضغط متزايد عندما تبقى مشحونة بالكامل لفترات طويلة». كما أوضح أونيكريشنان. وبالتالي، فإن إبقاء الهاتف مشحوناً بنسبة 100 في المائة سيولّد مجهودات غير ضرورية من شأنها تسريع التلف.

بدلاً من ذلك، حافظ على شحن البطارية بين 20 في المائة و80 في المائة فقط.

أوصى أونيكريشنان بتوصيل هاتفك بالكهرباء أثناء النهار بدلاً من الليل؛ حتى تتمكن من «مراقبة مستوى شحنه وفصله قبل أن يصل إلى سعته الكاملة».

«شحن البطارية المحسن»

تحتوي معظم الهواتف على نظام إدارة بطارية مدمج يمكن أن يساعد في إطالة عمر البطارية دون الحاجة إلى القيام بأي شيء.

ضمن هواتف «آيفون»، إذا انتقلت إلى قسم «شحن البطارية والصحة» في الإعدادات، فسيكون هناك خيار لتشغيل «شحن البطارية المحسن». سيأخذ هذا الإعداد في الاعتبار روتين الشحن العادي والاستخدام اليومي للهاتف لتحديد متى يحتاج هاتفك إلى الشحن بأكثر من 80 في المائة من السعة.

تحتوي أجهزة «آندرويد» على ميزة «الشحن التكيفي» المماثلة التي ستعمل أيضاً على تحسين عمر البطارية.

لا تستخدم هاتفك أثناء الشحن

أوضح أونيكريشنان أن درجة حرارة الهاتف تلعب أيضاً «دوراً حاسماً» في عمر البطارية، وقد تؤدي الحرارة أو البرودة الشديدة إلى «تدهور الأقطاب الكهربائية».

وينصح بعدم استخدام هاتفك أثناء الشحن «لأن هذا يولد حرارة مفرطة ويعزز التدهور الكيميائي».

كما أن وضع هاتفك تحت وسادتك أو بطانيتك لا يفيد أيضاً؛ لأن ذلك يساعد في ارتفاع حرارته.

استعمل الشاحن الأساسي

في حين أنه من المغري شراء شاحن معلن عنه بأنه شاحن فائق السرعة، فإن استخدامه غالباً ما يكون ضاراً بعمر البطارية. ومن الأفضل أن تلتزم بالشاحن الذي توصي به الشركة المصنّعة لهاتفك.

قال أونيكريشنان: «بينما يوفر الشحن السريع الراحة، فإن الاستخدام المتكرر قد يكون ضاراً»، مضيفاً: «يجب تجنب الشواحن غير القياسية الرخيصة جداً؛ لأنها قد توفر تياراً أو جهداً غير مستقر وتشكل خطر ارتفاع درجة الحرارة».*وكالات

