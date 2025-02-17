تحذير إنستاباي: احذروا سرقة الحسابات البنكية

رياض - احمد صلاح - في ظل تزايد التهديدات الإلكترونية وعمليات الاحتيال، أصدر تطبيق إنستاباي تحذيرًا هامًا لجميع مستخدميه بضرورة الحفاظ على سرية بياناتهم المصرفية.

ضرورة تحميل إنستاباي من الرابط الرسمي

يجب تحميل التطبيق حصريًا من الرابط الرسمي لتجنب التطبيقات المزيفة.

إجراءات الأمان للحفاظ على بيانات العملاء

عدم مشاركة كلمات المرور الخاصة بالحسابات البنكية.

الخاصة بالحسابات البنكية. تجنب الرد على المكالمات المشبوهة.

الإبلاغ عن أي محاولة سرقة حسابات.

كيف تتجنب عمليات الاحتيال المصرفي؟

للحماية من الاحتيال، ينصح بتحديث التطبيق باستمرار، وتفعيل المصادقة الثنائية، ومراقبة الحسابات بشكل دوري.