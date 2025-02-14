هاتف Oppo A3x: المواصفات والسعر والمميزات

رياض - احمد صلاح - تعود شركة أوبو إلى السوق بهاتف جديد يحمل اسم Oppo A3x، والذي يتميز بتصميم أنيق يشبه إلى حد كبير تصميم هواتف آيفون. هذا الهاتف الاقتصادي يأتي بمواصفات قوية تجعله منافسًا قويًا في فئته السعرية.

مواصفات هاتف Oppo A3x

المعالج: Snapdragon 6s Gen1 من كوالكوم.

Snapdragon 6s Gen1 من كوالكوم. التخزين والرام: نسخة بذاكرة 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، ونسخة أخرى بذاكرة 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.

نسخة بذاكرة 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، ونسخة أخرى بذاكرة 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام. الكاميرا الأمامية: 5 ميجا بكسل.

5 ميجا بكسل. الكاميرا الخلفية: 8 ميجا بكسل مع عدسة مساعدة.

8 ميجا بكسل مع عدسة مساعدة. الشاشة: IPS LCD بحجم 6.67 إنش بدقة HD+.

IPS LCD بحجم 6.67 إنش بدقة HD+. نظام التشغيل: Android 14.

Android 14. البطارية: 5100 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 واط.

مميزات هاتف Oppo A3x

تصميم مقاوم للكسر ومقاومة بسيطة للماء.

بطارية كبيرة تدوم طوال اليوم مع دعم الشحن السريع.

شاشة كبيرة بجودة عالية ومعدل تحديث 90 هرتز.

يدعم تركيب شريحتي اتصال وكارت ذاكرة.

يأتي مع شاحن سريع وجراب وإسكرين حماية.

عيوب هاتف Oppo A3x

الكاميرات ذات جودة اقتصادية.

لا يدعم عزل الضوضاء في الميكروفون.

معالج اقتصادي لا يوفر أداءً عاليًا.

سعر هاتف Oppo A3x

يبلغ سعر النسخة الأساسية من هاتف Oppo A3x في مصر حوالي 7400 جنيه للنسخة ذات سعة 128 جيجا بايت و4 جيجا رام.

الخلاصة

هاتف Oppo A3x يعد خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن هاتف ذو مواصفات جيدة بسعر اقتصادي. مع تصميم مقاوم للكسر، وبطارية تدوم طويلاً، وشاشة كبيرة، فإنه يقدم قيمة ممتازة للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء موثوق دون تكلفة عالية.