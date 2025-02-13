احذروا.. آثار مميتة للمزج بين عقارين شائعين

احذروا.. آثار مميتة للمزج بين عقارين شائعينحذر فريق من الأطباء من عقارين شائعين، قد يكون لهما آثار مميتة عند تناولهما معا.

أوضح الأطباء أن تناول مسكنات الألم الأفيونية مع أدوية "بنزوديازيبينات"، مثل زاناكس، قد يشكل خطرا مميتا على المرضى.

وأظهرت دراسة جديدة أن الجمع بين هاتين الفئتين من الأدوية يزيد من خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 71%. كما يرتفع احتمال الوفاة بالانتحار بنسبة 42% لدى من يتناولون هذه الأدوية معا.

وتعمل الأفيونات و"بنزوديازيبينات" على إبطاء التنفس، ما قد يؤدي إلى توقفه تماما عند تناولهما معا، وهو المزيج الذي تسبب سابقا في وفاة عدد من المشاهير، مثل الممثلين هيث ليدجر وفيليب سيمور هوفمان.

وعلى الرغم من المخاطر المعروفة، كشفت الدراسة أن 27% من المحاربين القدامى في الولايات المتحدة الذين يتناولون المواد الأفيونية، تم وصف "بنزوديازيبينات" لهم أيضا. وتشير البيانات إلى أنه في عام 2023، تم صرف حوالي 125 مليون وصفة طبية للأفيونات في الولايات المتحدة، بينما بلغ عدد وصفات "بنزوديازيبينات" 92 مليونا في عام 2019، وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وبين عامي 2007 و2019، خضع 637800 من المحاربين القدامى للعلاج بالأفيونات، وخلال تلك الفترة سُجلت 16900 حالة وفاة، منها 4800 حالة مرتبطة باستخدام الأفيونات مع "بنزوديازيبينات"، أي ما يعادل 28% من إجمالي الوفيات. كما بلغ عدد حالات الانتحار بين هؤلاء المرضى 300 حالة، من بينها 64 حالة ناجمة عن تعاطي المادتين معا.

ولطالما أثار الجمع بين الأفيونات و"بنزوديازيبينات" مخاوف طبية، إذ يؤدي إلى انخفاض معدل التنفس واضطراب نمط التنفس وانخفاض مستويات الأكسجين في الجسم. وعند تناولهما معا، تتضاعف هذه التأثيرات، ما قد يؤدي إلى توقف التنفس تماما.

وذكرت المعاهد الوطنية للصحة (NIH) أن هذا المزيج يزيد بشكل كبير من خطر الجرعة الزائدة، حيث يؤدي إلى التخدير الحاد، وقمع الجهاز التنفسي، وهما السببان الرئيسيان للوفاة بسبب الجرعات الزائدة.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أقوى تحذير طبي بشأن الجمع بين الأفيونات و"بنزوديازيبينات"، مطالبة الأطباء بتقليل وصفهما معا، وتحذير المرضى من المخاطر المحتملة.

جدير بالذكر أن الأفيونات تستخدم عادة لتسكين الآلام، بينما توصف "بنزوديازيبينات" لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة والقلق والنوبات والأرق. ومن أشهر الأفيونات الموصوفة: "أوكسيكودون" و"هيدروكودون" و"مورفين" و"فنتانيل"، بينما تشمل "بنزوديازيبينات" أدوية مثل "فاليوم" و"زاناكس" و"أتيفان".

ويشدد الخبراء على ضرورة توخي الحذر عند تناول هذه الأدوية، وضرورة استشارة الأطباء لتجنب المخاطر الصحية الخطيرة التي قد تؤدي إلى الوفاة.