مايكروسوفت تحسن قدرات Teams باستخدام الذكاء الاصطناعي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 فبراير 2025 12:31 مساءً - أعلنت مايكروسوفت أن تطبيق Teams للتواصل عبر الفيديو حصل على ميزة جديدة تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المكالمات.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن ميزة Super Resolution التي حصل عليها Teams تتيح للمستخدمين جودة فيديو أفضل أثناء المكالمات أو الاجتماعات حتى في حال كان الاتصال بالإنترنت ضعيفا، وأن هذه الميزة تعمل على تحسن جودة الصورة عند طرفي الاتصال باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكون هذه الميزة تتطلب قدرات معالجة عالية فهي متاحة حاليا لتطيبق Teams المخصص لحواسب +Copilot التي تعمل بأنظمة ويندوز والمجهزة بمعالجات Snapdragon X الحديثة.

ونوهت مايكروسوفت إلى أنها تعمل على تطوير هذه الميزة لتتوفر لأجهزة Copilot+ PCs التي تعمل مع معالجات إنتل ومعالجات AMD.

ويتوقع الخبراء أن ميزة Super Resolution سيتم تطويرها في مايكروسوفت لتعمل مع العديد من أنواع الهواتف والأجهزة الذكية المزودة بنظامي أندرويد و iOS .

تجدر الإشارة إلى ان مايكروسوفت كانت قد منحت تطبيق Teams العديد من الميزات لينافس تطبيقات التواصل عبر الفيديو الأخرى، إذ مكنت مستخدمي هذا التطبيق عبر الحواسب من إنشاء مكالمات فيديو تضم 300 شخص في وقت واحد ويمكن أن تستمر لمدة 24 ساعة.