Acer تعلن عن حاسب متطور للمصممين ومحبي الألعاب الإلكترونية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 فبراير 2025 12:31 مساءً - أعلنت Acer عن حاسبها المحمول الجديد الذي حصل على مواصفات تجعله من بين أفضل الحواسب للمصممين ومحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية.

حصل حاسب Predator Helios Neo 18 AI على شاشة OLED، مقاس 18 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ترددها 240 هيرتز.

ويضمن أداءه الممتاز معالج Intel Core Ultra 9 275HX، ومعالج رسوميات NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti، وذواكر وصول عشوائي بسعة 64 غيغابايت، وذواكر داخلية تصل سعتها إلى 2 تيرابايت.

زوّد الحاسب بمنفذ منفذ Thunderbolt 4، ومنفذ USB Type-C 3.2 Gen 2، وثلاثة منافذ USB Type-A، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ Thunderbolt 4، ومنفذ USB Type-C 3.2 Gen 2، وثلاثة منافذ USB Type-A، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات/ ومنفذ لشرائح الذاكرة الخارجية microSD.

وجهّزت اللوحة الأم في هذا الجهاز بأنظمة تبريد خاصة تمنع ارتفاع درجة حرارة المعالج أثناء الاستخدام المطول، كما حصل الحاسب على مكبرات صوت عالية الأداء، ولوحة مفاتيح مجهزة بإضاءة داخلية، وزوّد بنظام windows 11 قابل للتحديث، أما أسعار نسخه فتبدأ من 2199 دولارا.