iOS 19 قد يجلب ميزة Apple Intelligence إلى الصين بفضل DeepSeek

انت الأن تتابع خبرiOS 19 قد يجلب ميزة Apple Intelligence إلى الصين بفضل DeepSeek والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت أبل سلسلة iPhone 16 عالميًا مع Apple Intelligence كأحد أبرز ميزاتها، إلا أن العديد من المستخدمين في بعض المناطق فوجئوا بعدم توفرها لديهم عند الإطلاق.

من بين هذه المناطق الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن تصل Apple Intelligence إلى أجهزة ايفون هناك في أبريل 2025، مصحوبة بدعم 17 لغة إضافية، تشمل الفرنسية والبرتغالية والإسبانية، إلى جانب اللغة الإنجليزية، التي تُعد الخيار الوحيد المدعوم حاليًا في الولايات المتحدة.

لكن في الصين، تواجه أبل تحديات أكبر، حيث تعيق اللوائح الحكومية والافتقار إلى موردين محليين مناسبين قدرة الشركة على تقديم Apple Intelligence في البلاد. وهنا يأتي دور DeepSeek، الذي قد يشكّل حلاً لهذه العقبات، وفقًا لأحدث التقارير.

تشير المصادر إلى أن DeepSeek قد يدعم تشغيل Apple Intelligence في الصين، لكن المستخدمين هناك قد يضطرون إلى الانتظار حتى iOS 19 للاستفادة منه.

علاوةً على ذلك، قد يتم اعتماد هذا النموذج في مناطق أخرى مثل أوروبا وهونغ كونغ، نظرًا لانخفاض تكلفته النسبية وكونه مشروعًا مفتوح المصدر. ومع ذلك، فإن هذه الفكرة قد تحمل بعض المخاطر والتحديات المحتملة.

حاليًا، تخضع Apple Intelligence المستندة إلى DeepSeek للاختبار الداخلي، وهو ما سيحدد مدى إمكانية تطبيقها على نطاق أوسع في المستقبل القريب.