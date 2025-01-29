انت الأن تتابع خبر【سر خطير محدش يعرفه】طريقة عبقرية لمشاهدة حالات الواتساب بدون ما حد ياخد باله جربها وهتخليهم يتجننوا! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كثير من الأشخاص يرغبون في مشاهدة حالات الواتساب الخاصة بأصدقائهم ومعارفهم دون أن يظهر اسمهم في قائمة المشاهدين إذا كنت من هؤلاء فهناك عدة طرق سهلة وآمنة يمكنك استخدامها لمشاهدة الحالات بسرية تامة دون الحاجة إلى تحميل أي تطبيقات خارجية.

مشاهدة حالات الواتساب

يعتبر إيقاف خيار “مؤشرات قراءة الرسائل” من أسهل الطرق التي تمكنك من مشاهدة الحالات دون علم أصحابها.

خطوات تفعيل هذه الطريقة:

افتح تطبيق واتساب

انتقل إلى الإعدادات ثم الخصوصية

ابحث عن خيار “مؤشرات قراءة الرسائل” وقم بتعطيله

بعد تنفيذ هذه الخطوات ستتمكن من مشاهدة الحالات دون أن يظهر اسمك في قائمة المشاهدين لكن ضع في اعتبارك أنك أيضًا لن تتمكن من معرفة من شاهد حالتك إلا إذا أعدت تفعيل الخيار مرة أخرى

فعيتل وضع الطيران أثناء مشاهدة الحالات

إذا كنت تبحث عن طريقة سريعة وسهلة لمشاهدة الحالات دون أي تغيير في إعدادات الخصوصية يمكنك استخدام وضع الطيران

كيفية تطبيق هذه الطريقة:

افتح تطبيق واتساب وانتظر حتى يتم تحميل جميع الحالات

قم بفصل الإنترنت عن طريق تفعيل وضع الطيران

ادخل إلى قسم الحالات وشاهد أي حالة ترغب فيها

بعد الانتهاء أغلق التطبيق تمامًا قبل إعادة تشغيل الإنترنت

بهذه الطريقة لن يتم تسجيل اسمك في قائمة المشاهدين لأنك كنت في وضع عدم الاتصال عند مشاهدة الحالة

مشاهدة الحالات من خلال مدير الملفات

هناك طريقة أكثر احترافية تتيح لك مشاهدة الحالات حتى لو قام أصحابها بحذفها وذلك من خلال مدير الملفات حيث يقوم واتساب تلقائيًا بحفظ جميع الحالات التي يراها جهازك في مجلد مخفي.

كيفية استخدام هذه الطريقة: